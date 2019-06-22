Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çevre yolundaki tesislerde yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık olayına karışan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çevre yolundaki tesislerde yaklaşık 20 bin liralık hırsızlık olayına karışan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen günlerde meydana gelen olayda zanlılar, Bozüyük çevre yolu boyundaki dinlenme tesislerinde yemek yemek için duran İ.Ç.'ye ait içinde 1 adet cep telefonu ve 17 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı alarak kayıplara karışmışlardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Eskişehir'de yakaladı. Şüphelilerden H.M. (45), S.U. (43) ve D.A. (46) gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda D.A. isimli kadın şüphelinin üzerine kayıtlı 9 daire ve 350 bin TL değerinde de bir otomobil olduğu tespit, ayrıca hakkında 4,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:23 Kaynak: İHA
Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı Acun Ilıcalı, RTÜK'e toplamda 10 milyon TL ceza ödediğini söyledi Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü! Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şebekesi zanlıları tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]