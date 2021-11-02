Üye Girişi
Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi - Son Dakika

Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi

02.11.2021 14:54
Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatipler ve Evrenseki mahallelerinde 4 evden klima çalınması olayı, jandarmanın 5 günde 85 adet kamera kaydını incelemesi sonucu aydınlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Hatipler ve Evrenseki mahallelerinde 4 evden klima çalınması olayı, jandarmanın 5 günde 85 adet kamera kaydını incelemesi sonucu aydınlatıldı. Jandarmanın dedektifleri JASAT, Side ve Çolaklı Karakolu ekipleriyle birlikte patlak fren lambasından hırsızlık şebekesinin izini sürdü ve çaldıkları malzemelerle birlikte şebekenin 4 üyesini yakaladı.

24 Ekim Pazar günü Manavgat Hatipler Mahallesinde Şahin Şener isimli şahsın villasından klima malzemelerinin, 25, 26 ve 29 Ekim tarihlerinde Evrenseki Mahallesinde Arslan Çoban isimli vatandaşın evinden klima ünitelerinin, 1 Kasım günü Alman vatandaşı Yens Stanberg'in evinden klima ünitelerinin çalınması jandarmayı harekete geçirdi.

5 gün boyunca yaklaşık 85 adet kamera kaydını inceleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Side ve Çolaklı Jandarma Karakollarına bağlı ekipler; gece hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracın sol arka fren lambasının yanmaması, aracın renk, marka ve modelinden yola çıkarak aracın plakasını ve sürücüsünü belirledi.

Hırsızlık olayında kullanılan aracı takibe alan ekipler, Manavgat merkezde yaşanan kovalamaca sonucu aracı içerisinde çalınmış klima malzemeleri ile ele geçirirken şüpheliler karanlıktan istifade ederek kaçtı. Aracı kullanan E.Y. Jandarmanın dedektifleri JASAT ekiplerince saklandığı evde yakalandı. E.Y.'nin sorgulamasında ve kamera kayıtlarında hırsızlık olaylarını S.H.Y., A.T., T.G., S.Y. ve E.Ç. ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi. S.H.Y., A.T. ve T.G. ekipler tarafından yakalanırken S.Y. ve E.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin satmış olduğu 4 adet klima ünitesi bulunarak sahiplerini teslim edilirken diğer malzemelerin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi
Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi
Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi

Hırsızlık, Evrenseki, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük 14:47 Günümüzde bir otomobil almak için kaç asgari maaş gerekiyor! 2003 seviyesine geri döndük Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor 14:36 Kocası sürekli terfi alan kadından ağızları açık bırakan itiraf: Patronuyla ilişkiye girdiğimi bilmiyor Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı
Kılıçdaroğlu: 14:19 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor 14:01 Bu akşam Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getiriliyor Agüero artık sahalara geri dönemez! 13:55 Agüero artık sahalara geri dönemez!
Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 13:42 Rus bakıcı dehşeti gizli kameralara yansıdı! 83 yaşındaki kadını ağzını yastıkla kapatıp dövmüş 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli! 12:08 4 bin lira maaşa işçi bulunmuyor! Sanayici dertli!

Son Dakika Haberleri
14:54 Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!
14:38 Eski kız arkadaşı ile kocasını rehin aldı! Polis adamı etkisiz hale getirdi
14:34 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı
14:22 Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor
14:18 Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi
14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi
13:57 Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!
13:54 Agüero artık sahalara geri dönemez!
13:51 Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi
13:47 İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu
Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi!         
14:54
İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi İstanbul'da minibüs ve taksiler, dolmuş taksiye çevrildi         
14:43
7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı 7 yaşındaki Ecem Nur'un üzerinden tonlarca ağırlıktaki kamyon geçti! O anlar kameraya yansıdı         
14:34
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı! Kendini çok iyi saklayan dünyanın en ölümcül yılanı ormanda ortaya çıktı!         
13:58
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor İşte gerçek Mazlum! Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
12:36
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu Evinin balkonunda çamaşır asan kadın düşerek öldü, acı manzarayı gören çocukları hıçkırığa boğuldu         
11:55
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.         
11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 14:59:16. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement