Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şebekesinin üyeleri tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hırsızlık şebekesinin üyeleri tutuklandı

17 dakika önce

Kilis'te, jandarma bölgesinde çeşitli hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı.

Hırsızlık şebekesinin üyeleri tutuklandı, System.String[]
Kilis'te, jandarma bölgesinde çeşitli hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren hırsızlık şebekesinin yakın takibe alınarak düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3 'ü tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi infaz teslim edildi. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi Komşu kavgasında silahlar çekildi, sokak savaş alanına döndü! Taksiye binen Alman turistler şov yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 11:58:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şebekesinin üyeleri tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]