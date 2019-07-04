Hırsızlık şebekesinin üyeleri tutuklandı
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Kilis'te, jandarma bölgesinde çeşitli hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
'te, jandarma bölgesinde çeşitli hırsızlık olayına karışan bir hırsızlık şebekesi üyesi 3 kişi tutuklandı.
Kilis İl Jandarma
Komutanlığı sorumluluk alanında faaliyet gösteren hırsızlık şebekesinin yakın takibe alınarak düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3 'ü tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi infaz teslim edildi. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KİLİS
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