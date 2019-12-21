Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı

6 saat önce

Konya'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşüren şüpheliler tutuklandı, System.String[]

Konya'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Küçük Aymanas Caddesi'ndeki iş yerinden çelik kasa ve iki dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, tespit ettikleri 3 şüpheliden ikisinin suç kaydının olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B. (22) ve Mehmet B'yi (20) gözaltına aldı.

Şüphelilerden İbrahim Y'nin, hırsızlık sırasında çelik kasayı ayağına düşürdüğü, bu nedenle hastaneye giderek ayağını alçıya aldırdığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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