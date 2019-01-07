Hırsızlık Suçlarında Ciddi Düşüş

Alınan güvenlik önlemleri sayesinde ev, iş yeri, kurum ve otodan hırsızlık dikkat çekici oranda azaldı.
Asayiş politikalarının uygulanması, çarsı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ve yaya devriye sayısının güçlendirilip sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması sonucunda hırsızlık olayları azaldı. 2018 Aralık
ayında 30 bin 530 hırsızlık olayı yaşanırken, 2017'nin aynı döneminde 37 bin 899 hırsızlık olmuştu. Hırsızlık olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı. Bu olayların yüzde 27'si aydınlatıldı.
EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 28 AZALDI 2018'de alınan yoğun güvenlik önlemleri ve yürütülen başarılı operasyonlar rakamlara da yansıdı. 2017'nin Aralık ayında 8 bin 184 evden hırsızlık olayı yaşanırken, güvenlik önlemleri sayesinde bu sayı 2018 Aralık ayında 5 bin 905'e geriledi. Geçen yılın Aralık ayında evden hırsızlık olayı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 azalırken, bu olayların yüzde 23'ü aydınlatıldı.
2018'İN SON AYINDA 4 BİN 200 İŞ YERİ VE KURUMDAN HIRSIZLIK İş yeri ve kurumdan hırsızlıkların sayısı da evden hırsızlık gibi düştü. 2018 yılının son ayında 4 bin 200 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı yaşanırken, 2017'de 5 bin 139 iş yeri ve kurumdan hırsızlık meydana gelmişti. Geride bıraktığımız 2018 yılında 3 bin 899 otodan hırsızlık, 865 oto hırsızlığı, 15 bin 661 'diğer' hırsızlık olayı yaşandı. 2017 yılında ise otodan hırsızlık 6 bin 142, oto hırsızlığı bin 350, diğer hırsızlıklar 17 bin 84 olarak kaydedilmişti. Otodan hırsızlık yüzde 37, oto hırsızlığı yüzde 36, diğer hırsızlıklar yüzde 8 azalırken olayları aydınlatma oranları attı. Otodan hırsızlık olaylarının yüzde 15'i, oto hırsızlığı olaylarının yüzde 34'ü, diğer hırsızlık olaylarının yüzde 26'sı aydınlatıldı.
(İHA)