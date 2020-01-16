Hırsızlık suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırsızlık suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan kişiyi yakaladı.

Hırsızlık suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile aranan kişiyi yakaladı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçlarından kesin hapis cezası olan Ali T'nin (23) izini sürdü.

Merkez Onikişubat ilçesi Karacasu Mahallesinde bir ikamete operasyon düzenleyen polis ekipleri, suç kaydı olan kişiyi bir evde yakaladı.

Şüphelinin, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık suçlarından 6 ayrı araması olduğu ve bu dosyalar kapsamında hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali T, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı
Çalındığını sandığı 70 bin TL'lik yüzükleri evde buldu Polis memuru yaşamına son verdi Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:51:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hırsızlık suçlarından 14 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]