Hırsızlık suçundan 10 buçuk yıl hapis cezası bulunan kadın tesadüfen yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan 10 buçuk yıl hapis cezası bulunan kadın tesadüfen yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 7 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 ilde polis tarafından aranan kadın yol uygulamasında tesadüfen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Burcu D.(31), Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde polisin yol uygulamasında GBT'si sorgulandı. Polisin şüphe üzerine yaptığı GBT sorgusunda Burcu D.'nin Sakarya, Düzce ve Tokat illerinde 7 ayrı hırsızlık suçlarından polis tarafından arandığı ve hakkında kesinleşmiş hırsızlık suçundan toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan Burcu D.'nin Samsun'un Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi'ndeki bir evden de ziynet eşyası çaldığı tespit edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Burcu D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.