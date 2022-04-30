Hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı JASAT ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı JASAT ekiplerinden kaçamadı

30.04.2022 16:23
Hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı JASAT ekiplerinden kaçamadı

Diyarbakır'da hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalandı.

Diyarbakır'da hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi JASAT ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şüpheli, Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

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İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan zanlı JASAT ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika


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