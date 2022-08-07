Polisten kaçmak isterken canından oldu - Son Dakika
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Polisten kaçmak isterken canından oldu

07.08.2022 01:59
Polisten kaçmak isterken canından oldu

Hırsızlık suçundan 20'e yakın kaydı bulunan ve polisten kaçmak istediği esnada binanın 1'inci kattan beton zemine düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hırsızlık suçundan 20'e yakın kaydı bulunan ve polisten kaçmak istediği esnada binanın 1'inci kattan beton zemine düşerek yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Çeşme Meydanı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızlık suçundan 20'e yakın suç kaydı bulunan Irak uyruklu A.K.H.A.C. (36) isimli suç makinesini yakalamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede şahsın yaşadığı binayı tespit eden ekipler harekete geçti.

Şahıs, polisten kaçmak istediği esnada 1'inci kattan beton zemine düştü. Yaralanan şüpheli için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Sakarya, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polisten kaçmak isterken canından oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polisten kaçmak isterken canından oldu - Son Dakika
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