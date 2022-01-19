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Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

19.01.2022 08:38
Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı.

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı. Hırsızlık suçundan 22 kaydı olduğu öğrenilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Raufbey ve Mimar Sinan mahallelerinde evden ve iş yerinden meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, bisiklet ve çeşitli malzemeleri çalan şahsın 22 adet suç kaydı bulunan 17 yaşındaki A.C.Ç. olduğunu tespit etti.

Saklandığı adresi belirleyen ekipler A.C.Ç.'yi düzenlenen baskınla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen A.C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı
Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan 22 kaydı bulunan şüpheli önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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