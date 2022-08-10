Otogar kavşağında da trafik ekiplerinin dur ihtarına rağmen yine durmayan ve kaçmaya devam eden sürücü Denizli kavşağına varmadan önce kamyondan inerek kaçarken trafik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Kaynak: İHA

Menteşe, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika

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