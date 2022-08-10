Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı

10.08.2022 15:26
Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı

Hırsızlık suçundan 7 ayrı sabıkası bulunan Şeref S. İsimli şahıs, çaldığı kamyonla Muğla'da trafik ekiplerine yakalandı.

Hırsızlık suçundan 7 ayrı sabıkası bulunan Şeref S. İsimli şahıs, çaldığı kamyonla Muğla'da trafik ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Aydın istikametinden Menteşe girişinden kontrol noktasına giriş yapan 48 AZ 895 plakalı kamyonun İzmir Menderes Jandarma komutanlığına çalıntı müracaatı yapıldığı ortaya çıktı. Uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü Şeref S. Peşine polisleri takarak kaçmaya başladı.

Otogar kavşağında da trafik ekiplerinin dur ihtarına rağmen yine durmayan ve kaçmaya devam eden sürücü Denizli kavşağına varmadan önce kamyondan inerek kaçarken trafik ekiplerinin müdahalesi ile yakalandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin 7 ayrı hırsızlık suçundan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Menteşe, Aydın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çaldığı kamyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika
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