Hırsızlık Suçundan 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
3 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ayrıca 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 5 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, 2 adet evden hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan Ö.A. isimli şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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