Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Suçundan 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

3 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Hırsızlık Suçundan 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ayrıca 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 5 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, 2 adet evden hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan Ö.A. isimli şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:21 Kaynak: İHA

Kapaklı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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