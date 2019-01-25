Hırsızlık Suçundan 8 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olan şahıs polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçlarından 8 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan ayrıca 3 ayrı iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 5 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, 2 adet evden hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan Ö.A. isimli şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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