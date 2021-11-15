Üye Girişi
Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı

15.11.2021 12:52
Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı

Nevşehir'de 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan bir kişi tutuklandı.

Nevşehir'de 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Merkez Komutanlığınca yapılan ortak çalışmada hakkında 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.K. isimli şahıs yakalandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı 12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
4 başlı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu 12:00 4 başlı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum 11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi
11:01 "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı 10:57 Marketlerdeki fahiş fiyatlar sonrası sebze tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Son Dakika Haberleri
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
12:08 Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız
11:59 4 başlı doğan yavru kedi sosyal medyada gündem oldu
11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum
11:45 Yörük kız Müslüme'nin kaçırılma ihtimali araştırılıyor
Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası         
12:45
Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı Yanlış otobüse binen kadın çılgına döndü! Şoföre sıraladığı küfürler ağızları açık bıraktı         
12:20
Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı         
12:14
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı Son dakika: Dolar ve altın haftaya rekorla başladı         
10:07
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü PKK elebaşı Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan koronavirüsten öldü         
08:56
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti         
19:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 12:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement