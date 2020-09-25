Hırsızlık suçundan aranan şahıs Kovid-19 denetimleri sırasında yakalandı - Son Dakika

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, uygulama noktasına 300 metre mesafede, S.S.T. isimli şahsın dolmuştan inerek hızla ters istikamete ilerlediği fark edilince, jandarma ekipleri tarafından kimlik sorgulaması yapıldığı belirtildi.
UYAP kayıtlarında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan aranan S.S.T., cumhuriyet savcısının talimatı ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:21 - Kaynak: AA
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