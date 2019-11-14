Son Dakika Haberleri: Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı, System.String[]

Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık, Fethiye adli makamlarınca hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Fethiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
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