Hırsızlık suçundan aranan şahıs tutuklandı
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Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:49 Kaynak: İHA
Nevşehir adli makamlarınca aranan ve Fethiye adli makamlarınca hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık, Fethiye adli makamlarınca hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.Y. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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