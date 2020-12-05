Hırsızlık suçundan aranan şüpheli, denetim noktasında yakalandı (2) - Son Dakika

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri tarafından oto hırsızlığı suçundan arandığı tespit edilince yakalanan Coşkun T.'nin, hırsızlık yaptığı anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önce çevreyi kontrol eden şüphelinin, daha sonrasında otomobilin kapısını açarak içeri girmesi ve ardından otomobilin alarmının çalmasıyla birlikte panikleyerek, aldığı malzemeler ile bölgeden ayrılması yer alıyor.