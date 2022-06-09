Hırsızlık suçundan aranan çocuk kenti bir birine kattı
KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerinden kaçan 18 yaşından küçük şahıs, kovalamaca neticesi yakalandı.
Olay, 00.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Cebesoy Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Saraybahçe Polis Karakolu önünden geçen, hırsızlık suçundan aranan 18 yaşından küçük T.M.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan T.M. kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamaca sırasında polis ekipleri zaman zaman havaya ateş etmek zorunda kaldı. Yorulan şahıs, Cebesoy Sokak'ta kıskıvrak yakalandı.
Aranan şahıs kelepçelenerek karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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