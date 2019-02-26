Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Suçundan Gözaltına Alınan Genç Tutuklandı

Hırsızlık Suçundan Gözaltına Alınan Genç Tutuklandı

2 saat önce

Samsun'da bir depodan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Suçundan Gözaltına Alınan Genç Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da bir depodan hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoda bulunan 160 adet alüminyum profil çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu olayı A.Ç.'nin (18) gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:32 Kaynak: İHA

Canik, Polis, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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