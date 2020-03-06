Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
6 saat önce
Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahsı kent merkezinde yakaladı.
Polis tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs işlemlerinin ardından Gölbaşı Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
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