Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.


Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahsı kent merkezinde yakaladı.


Polis tarafından adli makamlara sevk edilen şahıs işlemlerinin ardından Gölbaşı Cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:04 Kaynak: İHA
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