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Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

15.02.2022 18:10
Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yukarı Erkilet Mahallesinde yapılan çalışmalarda, hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan ve 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.S., cezaevine teslim edildi.

(Eren Kan/İHA)

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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