Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı - Son Dakika
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Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı

06.04.2022 15:46
Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı

Samsun'da hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka suçtan hapis cezası olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, başka suçtan hapis cezası olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen S.P. Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.P., bir başka suçtan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan serbest kaldı, hapis cezası olunca tutuklandı - Son Dakika


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