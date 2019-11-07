Hırsızlık suçundan tutuklandı
7 saat önce
Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. isimli şahıs (24), hırsızlık suçundan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti Suç makinesi kadından pes dedirten sözler: Bu video Maraş'ı sallar