Son Dakika Haberleri: Hırsızlık suçundan tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık suçundan tutuklandı

Hırsızlık suçundan tutuklandı

7 saat önce

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı.

Hırsızlık suçundan tutuklandı, System.String[]

Samsun'da hırsızlık suçundan gözaltına alınan genç tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.K. isimli şahıs (24), hırsızlık suçundan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti Suç makinesi kadından pes dedirten sözler: Bu video Maraş'ı sallar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık suçundan tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]