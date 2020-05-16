Hırsızlık suçundan yakalandı, 'Çıkınca hesaplaşacağız' diye gazetecileri tehdit etti - Son Dakika

Hırsızlık suçundan yakalandı, 'Çıkınca hesaplaşacağız' diye gazetecileri tehdit etti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı eve giren, biri çocuk yaşta 4 hırsızlık şüphelisi jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecileri, "Çıkınca hepinizle hesaplaşacağız" diye tehdit etti.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda 12 ayrı eve hırsız girdiği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve M.B. (22) olduğu belirlendi.

Jandarmanın dün yaptığı operasyonla 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Haklarında, 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından işlem yapılan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada şüphelilerden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Kameraların kapatılmasını isteyen şüpheli, "Çıkışta hepinizle hesaplaşacağız" diye tehditler savurdu.

Diğer yandan, evlerden çalındığı belirlenen 2 televizyon, 2 jeneratör ve av tüfeğinin satıldığı yerler ise tespit edildi. Satılan çalıntı mallar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.