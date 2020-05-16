Hırsızlık suçundan yakalandı, gazetecileri, 'Çıkınca hesaplaşacağız' diyerek tehdit etti - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 12 ayrı evden hırsızlık yapan biri küçük yaşta 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, görüntü çeken gazetecileri, "Çıkınca hepinizle hesaplaşacağız" diyerek, tehdit etti.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'ndaki 12 evden hırsızlık olayı yaşanması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve M.B. (22) olduğunu belirledi.

Jandarma, dün düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Haklarında, 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından işlem yapılan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına kameraların kapatılmasını söyleyerek, "Çıkışta hepinizle hesaplaşacağız" dedi.

Evlerden çalındığı belirlenen 2 televizyon, 2 jeneratör ve av tüfeğinin satıldığı yerler ise tespit edildi. Çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi.