Hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden çıktığı gün aynı nedenle suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kilis'te, Türk Telekom'a ait kabloyu çalan ve bağ evinden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirışık köyünde devriye attığı sırada 2 şüphelinin bağ evinden hırsızlık yaptığını fark etti. Ekipler tarafından N.K. ve H.İ.D. suçüstü yakalandı.

Araştırmada Türk Telekom'a ait 150 metre kablo, bağ evinden 2 cep telefonu, 30 metre kablo, 1 kablo kesme aleti, 1 anahtar takımı, 1 halat ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlı N.K'nin yakalandığı gün, bir süredir hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden çıktığı öğrenildi.