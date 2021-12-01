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HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI

01.12.2021 14:05

MERSİN'de evlerin kapı kilit göbeğini kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli, 100'e yakın güvenlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.

MERSİN'de evlerin kapı kilit göbeğini kırarak hırsızlık yapan 2 şüpheli, 100'e yakın güvenlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.

Kent merkezinde kapı kilit göbeğini kırarak 7 farklı evden ziynet eşyası, elektronik malzeme ve para çalan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

100'e yakın güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin Ü.K. ve Ö.H. olduğunu belirledi. 24 Kasım'da operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, ziynet eşyaları ile 150 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.K. ve Ö.H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ 100'E YAKIN KAMERA KAYDI İZLENEREK YAKALANDI - Son Dakika
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