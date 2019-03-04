Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri 133 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri 133 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı

1 saat önce

BİLECİK'te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Hırsızlık Şüphelileri 133 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı, System.String[]
BİLECİK'te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen 22 Şubat günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki evden 35 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Mahalledeki 58 noktadan Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yaklaşık 133 saatlik görüntü kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı araç plakasını ve kimliklerini tespit etti. İkisi kadın 4 şüphelinin aracının dün Kütahya yolunda olduğunun belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri otomobili durduruldu. İçindeki şüpheliler O.G., V.B., M.Ç. ve K.G. gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi. Polis, araçta ve üzerlerinde bulunamayan ziynet eşyaları için çalışma başlattı.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:57 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Polis, Güncel
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