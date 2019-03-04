Hırsızlık Şüphelileri 133 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı
1 saat önce
BİLECİK'te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
BİLECİK'te girdikleri evden 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 58 farklı noktadaki 133 saatlik kamera görüntüsü incelemesinin ardından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, geçen 22 Şubat günü Bahçelievler Mahallesi
'ndeki evden 35 bin liralık ziynet eşyasının çalındığı ihbarıyla harekete geçti. Mahalledeki 58 noktadan Mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri yaklaşık 133 saatlik görüntü kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı araç plakasını ve kimliklerini tespit etti. İkisi kadın 4 şüphelinin aracının dün Kütahya
yolunda olduğunun belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyon kapsamında polis ekipleri otomobili durduruldu. İçindeki şüpheliler O.G., V.B., M.Ç. ve K.G. gözaltına alındı. Bilecik
Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi. Polis
, araçta ve üzerlerinde bulunamayan ziynet eşyaları için çalışma başlattı.
- Bilecik
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:57 Kaynak: DHA
Yetkili Olmayan Fatura Merkezlerine Dikkat: Paranız Boşa Gidebilir
Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil
Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı