Hırsızlık şüphelileri 378 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Mardin'de güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kente 4 farklı işyerinde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 378 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen 3 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı, 10 kilogram çay ve 2 koli şeker, kaçak sigara ve bir miktar para ele geçirildi.