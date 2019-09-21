Hırsızlık şüphelileri adliyede
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Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da kıskıvrak yakalanarak Merzifon'a getirildi.
Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. - AMASYA
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