Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelileri adliyede
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Hırsızlık şüphelileri adliyede

51 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri adliyede, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçe sanayisinde değişik tarihlerde birçok iş yerine girerek alüminyum ve demir hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Asayiş Şube ekiplerinin yapmış olduğu yoğun kamera incelemesi ve teknik takip sonucu tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Çorum'da kıskıvrak yakalanarak Merzifon'a getirildi.


Hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan şüpheliler A.Ç. (38) ve F.Ç. (36) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. - AMASYA

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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