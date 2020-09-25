Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir iş yerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir iş yerinde hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüpheliler yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi'nde bir polisaj atölyesinden musluk bataryaları çalmaya çalışan şüpheliler iş yeri çalışanlarınca fark edilince yakayı ele verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesiyle Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda tespit edilen E.N., C.N. ve S.N. yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olaya karışan bir diğer hırsızlık şüphelisi A.D.'nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Son Dakika

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan zanlı, hakimi böyle kandırmaya çalıştı: Salataya katmak için kullanıyordum

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?

Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı

MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu

Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi

Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi

Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı