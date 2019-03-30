Hırsızlık Şüphelileri Bekçiler Gelince Minibüsü Bırakıp Kaçtı

Karaman'da gece bekçilerince kontrol edilmek istenen üç hırsızlık şüphelisi, yakalanacaklarını anlayınca minibüslerini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Karaman'da gece bekçilerince kontrol edilmek istenen üç hırsızlık şüphelisi, yakalanacaklarını anlayınca minibüslerini olay yerinde bırakarak kaçtı.



Olay, saat 01.00 sıralarında tren garında yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz üç hırsız, minibüsle hızlı trene ait ray ve demir kelepçelerinin bulunduğu etrafı telle çevrili olan otoparka geldi. Araçlarını park edecek gibi parka giriş yapan hırsızlar, garın güvenlik görevlisi tarafından izlendiklerini fark etmedi. Şahısların minibüsle hızlı tren malzemelerinin bulunduğu alana geçmesinden şüphelenen güvenlik görevlisi hemen parkın demir kapısını kapatarak bölgede bulunan gece bekçilerinden yardım istedi. Kapının örtüldüğünü ve gece bekçilerinin geldiğini gören hırsızlar ise araçlarına binerek parktan çıkmak istedi. Bekçiler tarafından durdurularak kimlik kontrolü yapılmak istenen üç hırsız, yakalanacaklarını anlayınca, minibüslerini olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Bekçiler, şahısları yakalayabilmek için arkalarından koşsalar da şüpheliler gecenin karanlığında tel örgülerden atlayarak izlerini kaybettirdi. Durumun polise bildirilmesi üzerine gelen ekipler, şahısları yakalayabilmek için kaçtıkları yönde çalışma yaptı. Hırsızlık şüphelilerinin minibüsünün arka plakasının söküldüğü de gözden kaçmadı. Olay yeri inceleme ekibinin minibüste yaptığı parmak izi çalışmasının ardından araç otoparka çekildi. Minibüsün içerisinde ise hızlı tren ait demir kelepçe ile 2 adet otomobil radyatörü bulundu. - KARAMAN

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