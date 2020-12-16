Hırsızlık şüphelileri, bekçilerin açtığı ateşe rağmen kaçtı - Son Dakika

ANKARA'da, hırsızlık şüphelisi 3 kişi, ihbar üzerine gelen mahalle bekçilerinin uyarı ateşi açmasına rağmen otomobille kaçtı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta Keçiören ilçesi Anavatan Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, 06 ENB 51 plakalı otomobille geldikleri mahallede bir işyerine girdi. Olayı fark eden mahalle sakini, polise ihbarda bulunarak evinin penceresinden cep telefonu kamerası ile hırsızlık şüphelilerini görüntülemeye başladı. Bu sırada, adrese gelen mahalle bekçileri, kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için tabanca ile uyarı ateşi açtı. Şüphelilerden biri yaya olarak, 2 şüpheli de otomobille kaçtı. O anlar, vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.Öte yandan; olayda kullanılan ve çalıntı oldtuğu anlaşılan otomobil, 3 gün önce Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu.