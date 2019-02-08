Hırsızlık Şüphelileri, Demirleri Keserek Girdikleri İş Yerinde Yakalandı
1 saat önce
AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Erhan A. (18) ve İsmail K. (18), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
AYDIN'ın Söke
ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Erhan A. (18) ve İsmail K. (18), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yüksel Yalova
Caddesi üzerindeki bir oto yıkama istasyonunda meydana geldi. Vatandaşlar, 2 kişinin oto yıkama istasyonuna demirleri keserek girdiğini fark etti. Durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, hırsızlık şüphelilerii Erhan A. ve İsmail K.'yı iş yerinde yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:39 Kaynak: DHA
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