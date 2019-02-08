Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri, Demirleri Keserek Girdikleri İş Yerinde Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri, Demirleri Keserek Girdikleri İş Yerinde Yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Erhan A. (18) ve İsmail K. (18), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık Şüphelileri, Demirleri Keserek Girdikleri İş Yerinde Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesindeki bir oto yıkama dükkanına hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen Erhan A. (18) ve İsmail K. (18), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yüksel Yalova Caddesi üzerindeki bir oto yıkama istasyonunda meydana geldi. Vatandaşlar, 2 kişinin oto yıkama istasyonuna demirleri keserek girdiğini fark etti. Durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, hırsızlık şüphelilerii Erhan A. ve İsmail K.'yı iş yerinde yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:39 Kaynak: DHA

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