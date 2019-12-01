Son Dakika Haberleri: Hırsızlık şüphelileri, kahvede otururken yakalandı
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Hırsızlık şüphelileri, kahvede otururken yakalandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 2 iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kahvede otururken yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri, kahvede otururken yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 2 iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kahvede otururken yakalandı.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir giyim mağazasından 10 bin TL değerinde kıyafet, yapı malzemeleri satan bir iş yerinden de 150 bin TL değerinde malzeme çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kullandığı araçları ve kimliklerini tespit ederek, operasyon düzenlendi. İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen baskınla 4 şüpheli, kahvede otururken yakalandı. Şüpheliler, yere yatırılarak kelepçelendi. Hırsızların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada bir miktar para ve hırsızlıkta kullandıkları aletler ile bir iş yerinden çaldıkları viskiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G.'nin 11 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, 22 hırsızlık suçundan da emniyet birimlerince arandığı, U.U.'nun 4, O.K.'nin  2 ve H.S.'nin ise 2 ayrı suçtan yine emniyet birimlerince arandığı tespit edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Çayırova, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
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