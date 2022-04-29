HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI - Son Dakika
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HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI

29.04.2022 12:06

TEKİRDAĞ'da hırsızlık için girdikleri gümüşçü dükkanından 150 bin liralık takı çalan N.İ. (17) ve Y.P. (17), sopayla kırmaya çalıştıkları güvenlik kameralarının kayıtlarından yakalandı.

TEKİRDAĞ'da hırsızlık için girdikleri gümüşçü dükkanından 150 bin liralık takı çalan N.İ. (17) ve Y.P. (17), sopayla kırmaya çalıştıkları güvenlik kameralarının kayıtlarından yakalandı.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir gümüşçü dükkanına giren N.İ. ile Y.P., önce iş yerinin güvenlik kameralarını sopayla kırmaya çalıştı. Kameraları kıramayan şüpheliler, daha sonra vitrinde bulunan yaklaşık 150 bin liralık gümüş takıları torbaya koyup, iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla N.İ. ile Y.P.'yi çaldıkları takılarla yakaladı. Takılar iş yeri sahibine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, KIRMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINDAN YAKALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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