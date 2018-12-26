Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvanı çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli, kaçtıkları otomobilin lastiklerini jandarma ekiplerinin ateş ederek patlatması sonucu yakalandı.

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvanı çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli, kaçtıkları otomobilin lastiklerini jandarma ekiplerinin ateş ederek patlatması sonucu yakalandı.

Değirmendere köyü Karaçalı mevkisinde hayvanlarını otlatan Hikmet İspenoğlu, iki keçisinin otomobille çalınmaya çalışıldığını fark etti.

İspenoğlu, tepki gösterdiği şüphelilerin araçlarına binerek kaçması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü zanlılar "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü.

Yaşanan kovalamaca sırasında aracı lastiklerine ateş ederek durduran jandarma, şüpheliler H.D. ve M.B'yi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Kadirli, Osmaniye, Jandarma, Güncel
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