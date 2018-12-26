Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvanı çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli, kaçtıkları otomobilin lastiklerini jandarma ekiplerinin ateş ederek patlatması sonucu yakalandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde küçükbaş hayvanı çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli, kaçtıkları otomobilin lastiklerini jandarma ekiplerinin ateş ederek patlatması sonucu yakalandı. Değirmendere
köyü Karaçalı mevkisinde hayvanlarını otlatan Hikmet İspenoğlu, iki keçisinin otomobille çalınmaya çalışıldığını fark etti.
İspenoğlu, tepki gösterdiği şüphelilerin araçlarına binerek kaçması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ekiplerinin peşine düştüğü zanlılar "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü.
Yaşanan kovalamaca sırasında aracı lastiklerine ateş ederek durduran jandarma, şüpheliler H.D. ve M.B'yi gözaltına aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:46 Kaynak: AA
Ağabeyine Kurşun Yağdıran Zanlı, Karakoldaki İfadesinde "Namus Yüzünden Yaptım" Dedi
Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi
Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde
Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu