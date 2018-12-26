Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvanı çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli, kaçtıkları otomobilin lastiklerini jandarma ekiplerinin ateş ederek patlatması sonucu yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçükbaş hayvanı çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki şüpheli, kaçtıkları otomobilin lastiklerini jandarma ekiplerinin ateş ederek patlatması sonucu yakalandı.



Değirmendere köyü Karaçalı mevkisinde hayvanlarını otlatan Hikmet İspenoğlu, iki keçisinin otomobille çalınmaya çalışıldığını fark etti.



İspenoğlu, tepki gösterdiği şüphelilerin araçlarına binerek kaçması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.



Jandarma ekiplerinin peşine düştüğü zanlılar "dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü.



Yaşanan kovalamaca sırasında aracı lastiklerine ateş ederek durduran jandarma, şüpheliler H.D. ve M.B'yi gözaltına aldı.

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