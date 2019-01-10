Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı
29 dakika önce
Adana'da polis ekipleri, bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Adana
'da polis ekipleri, bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Orhan Kemal
Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, iki şüphelinin bir marketin camını kırarak içeriye girmeye çalıştığını fark edince müdahalede bulundu.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, polisin kovalamacası sonucu olay yerine yakın ara sokakta yakalandı.
Gözaltına alınan iki zanlı Akıncılar Polis
Merkezi'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:55 Kaynak: AA
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