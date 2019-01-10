Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

29 dakika önce

Adana'da polis ekipleri, bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
Adana'da polis ekipleri, bir marketin camını kırarak hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen 2 kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Orhan Kemal Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, iki şüphelinin bir marketin camını kırarak içeriye girmeye çalıştığını fark edince müdahalede bulundu.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler, polisin kovalamacası sonucu olay yerine yakın ara sokakta yakalandı.

Gözaltına alınan iki zanlı Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:55 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Polis, Güncel
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