Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

İstanbul'da bir otomobilden 144 bin lira çaldığı iddia edilen 3 zanlı, Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'da bir otomobilden 144 bin lira çaldığı iddia edilen 3 zanlı, Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin bankadan çektiği parasının otomobilinden çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, içinde 3 şüphelinin bulunduğu sahte plakalı aracı takibe aldı. Araç, İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma ile Osmangazi Köprüsü girişinde durduruldu.



Çalınan 144 bin lira söz konusu araçta bulundu.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı