Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı

24 dakika önce

İstanbul'da bir otomobilden 144 bin lira çaldığı iddia edilen 3 zanlı, Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamaca Sonucu Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da bir otomobilden 144 bin lira çaldığı iddia edilen 3 zanlı, Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin bankadan çektiği parasının otomobilinden çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, içinde 3 şüphelinin bulunduğu sahte plakalı aracı takibe aldı. Araç, İstanbul ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma ile Osmangazi Köprüsü girişinde durduruldu.

Çalınan 144 bin lira söz konusu araçta bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:44 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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