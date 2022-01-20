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Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı

20.01.2022 09:45

Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı Konya'da dün sanayi sitesinden hırsızlık yaptığı belirlenen bir araç, bugün sabah saatlerinde sanayide yine keşif yaptığı sırada yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına çarptıktan sonra yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı

KONYA - Konya'da dün sanayi sitesinden hırsızlık yaptığı belirlenen bir araç, bugün sabah saatlerinde sanayide yine keşif yaptığı sırada yaşanan kovalamaca sonucu polis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araçtaki 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 07.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sanayi bölgesinde bir iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen beyaz renkli pikap, bugün sabah saatlerinde esnaf tarafından fark edilmesi üzerine polise bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, polisi gören araçtakiler dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan araç, bir süre sonra Adana Çevre Yoluna çıkarak ters yönden ilerledi. Trafiği de tehlikeye düşüren araç, Karayış Caddesine döndü. Şüpheli araç, cadde güzergahında tedbir alan bir polis otosuna çarptıktan sonra kaldırıma çarpıp durdu. Araçta bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Plakasız araçta inceleme yapan ekipler, 42 ADN 400 plakayı aracın bagajında buldu. Aracın dün akşam saatlerinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen iş yeri yakınlarında bulunan güvenlik kamerasında, gezerek keşif yaptığı görülüyor. Gözaltına alınan araç sürücüsü İbrahim Ö. ve yanında bulunan Uğur Ö. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kazada hafif hasar gören polis aracı ve kovalamaca sonucu yakalanan araç emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı
Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı

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Tragger, Esnaf, Konya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelileri kovalamacada polis aracına çarpıp yakalandı - Son Dakika
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