Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı

Mersin
'de bir iş yerinden kasa hırsızlığı yapmak isterken polisler tarafından fark edilen 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı. Merkez Akdeniz
ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, bir iş yerinde gördükleri 2 kişinin durumundan şüphelendi.
Polisleri fark eden şüpheliler, hafif ticari araçla ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.
Zanlılar, kovalamaca esnasında 5 araç ile motorize polis ekibine çarpıp bir polisin hafif yaralanmasına neden oldu.
Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası Osman K. (55) ve Servet S. (31) gözaltına alındı.
Kovalamaca sırasında yaralanan Osman K, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Servet S. ise adliyeye sevk edildi. Gaziantep
'ten Mersin'e hırsızlık için geldikleri öne sürülen 2 şüphelinin bulunduğu araçta, kasa açmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.