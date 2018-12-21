Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı

19 dakika önce

Mersin'de bir iş yerinden kasa hırsızlığı yapmak isterken polisler tarafından fark edilen 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Mersin'de bir iş yerinden kasa hırsızlığı yapmak isterken polisler tarafından fark edilen 2 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Akdeniz ilçesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri, bir iş yerinde gördükleri 2 kişinin durumundan şüphelendi.

Polisleri fark eden şüpheliler, hafif ticari araçla ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.

Zanlılar, kovalamaca esnasında 5 araç ile motorize polis ekibine çarpıp bir polisin hafif yaralanmasına neden oldu.

Yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonrası Osman K. (55) ve Servet S. (31) gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında yaralanan Osman K, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Servet S. ise adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'ten Mersin'e hırsızlık için geldikleri öne sürülen 2 şüphelinin bulunduğu araçta, kasa açmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:54 Kaynak: AA

Polis, Mersin, 3. Sayfa
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