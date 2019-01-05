Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı

1 saat önce

Mersin'de birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı, System.String[]
Mersin'de birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde son dönemlerde artan hırsızlık olaylarının ardından, "Cono Aşireti" olarak bilinen gruba mensup K.I. ve A.Z'yi takibe aldı.

Yaklaşık bir ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, çalıntı plakaları araçlarına takarak, çok sayıda evden değerli eşya ile ahırlardan hayvan çaldıkları tespit edildi.

Güvenlik kameraları incelemelerinde de şüphelilerin 13 hırsızlık olayının faili olduğunu belirleyen polis ekipleri, Akdeniz ilçesinde sahte plakalı araçta görülen K.I. ve A.Z'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Aracı takibe alan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan zanlılar, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında araçlarını bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan iki şüpheli, kısa sürede yakalandı. Düşerek ayağını kıran şüphelilerden A.Z. hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.I. tutuklandı, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı

"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:38:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırsızlık Şüphelileri Kovalamacayla Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]