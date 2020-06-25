Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı (2) - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı (2)

TUTUKLANDILARBurdur'un Bucak ilçesinde fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken mahalleli tarafından fark edildikten sonra kaçan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Burdur'un Bucak ilçesinde fırındaki çelik kasayı dışarı çıkarmaya çalışırken mahalleli tarafından fark edildikten sonra kaçan ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 4 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler Özgür Yıldırım (35), Mehmet Ağıl (40) ve İbrahim Soysal (41) savcılıkça sorgulandı. Ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

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FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Burdur ve Bucak emniyet müdürlüğü ekipleri, operasyon sırasında ormanlık alana girerek kayıplara karışan ve kimliği tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı (2) - Son Dakika

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