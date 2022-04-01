Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

01.04.2022 11:38
Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alındı.

Mersin'de iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden ve kurumdan çalındığı bildirilen televizyon, laptop, tablet, papağan ve para sayma makinesi hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak belirlenen Z.A. ve W.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 adet değişik marka ve renklerde laptop, 2 tablet, 1 cep telefonu, 1 adet televizyon, 3 metal kılıç, 1 adet para sayma makinesi ve 10 adet laptoplara ait şarj adaptörleri ele geçirildi.

Şahıslardan W.K., yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Z.A. mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları kameraya yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 zanlının binaya giriş ve çıkışları yansıdı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Başkan Tarhan, Mezitli'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı Başkan Tarhan, Mezitli'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini anlattı

Mezitli, Tablet, Laptop, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:47:02. #1.12#
SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement