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Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı

21.01.2022 15:34

Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son zamanlarda artan ev ve iş yeri hırsızlıklarını önlemek ve şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet...

Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı

Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son zamanlarda artan ev ve iş yeri hırsızlıklarını önlemek ve şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 800 ayrı güvenlik kamerasından toplamda bin 200 saatlik görüntü izleyerek 3 şüpheli şahsın kimliğini tespit etti.

Hırsızlık anlarına ilişkin görüntülerin iş yerlerine ait güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildiği olaylarda son bir haftada çok sayıda iş yeri ve evden hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine harekete geçen polis zanlıların girdikleri iş yerlerinde kapıları aynı yöntem ile açtıklarını belirledi. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki 800 güvenlik kamerasını inceleme altına alan polis ekipleri bin 200 saatlik görüntüyü tek tek inceledi.

Görüntüleri inceleyen polis olayları çok sayıda sabıkaları bulunan S.K.,T.B.,E.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit edildi. Polis, şüphelinin evlerine eş zamanlı baskınlar yaparak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı
Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı
Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı

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Hırsızlık, Tekirdağ, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlık şüphelileri önce kameraya sonra polise yakalandı- Polis bin 200 saatlik görüntüyü izleyip şüphelileri yakaladı - Son Dakika
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