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HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI - Son Dakika

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI

06.01.2022 12:11
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI

MERSİN'de bir evden elektronik eşya çalan şüpheliler, kullandıkları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısından yola çıkılarak yakalandı.

MERSİN'de bir evden elektronik eşya çalan şüpheliler, kullandıkları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısından yola çıkılarak yakalandı.

Akdeniz ilçesi Huzurkent Gazi Mahallesi'nde 2 kişi, girdikleri evde elektronik eşyaları çaldı. Ev sahibinin ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandığı otomobil tespit edildi. Plakası tam olarak okunamayan otomobilin ön camında 'İncim' yazdığı belirlendi. Yazıdan yola çıkan ekipler, F.T. ve H.D.?yi yakalayıp gözaltına aldı, çalınan malzemeler de bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI

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Huzurkent, Akdeniz, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ OTOMOBİLİN ÖN CAMINDAKİ YAZIDAN YAKALANDI - Son Dakika
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