Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

23.02.2022 12:08
Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için girdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerine hırsızlık için girdiği tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde şüpheli şahıslar olduğunun bildirildi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından B.S. ve M.B. yanlarındaki malzemeler ile birlikte yakalandı. Yapılan sorgulamalarında ise B.S.'nin 'adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aradığı tespit edildi. B.S. ve M.B. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

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Kocasinan, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika


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