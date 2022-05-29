Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

29.05.2022 12:03
Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar suçüstü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Hırsızlık ve Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayı şüphelisi çaldıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri olduğu değerlendirilen çok sayıda elektronik ev eşyaları, oto teyp ve cihazları ile çeşitli alet ve edevatlar muhafaza altına alındı.

Ayrıca ekiplerce; bir iş yeri içerisinden çıktığını tespit edilen ve kendilerini görünce kaçmaya çalışan şahıs da yakalandı. Şüphelinin kullandığı motosiklet sepeti içerisinde yapılan aramalarda hırsızlık malzemesi olduğu değerlendirilen; yaklaşık 2 metre boyunda 3 adet alüminyum hurda malzeme olduğu tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı
Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı - Son Dakika


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