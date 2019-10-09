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Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi

Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi

56 dakika önce

Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi Şahıslar adliyeye çıkarıldıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracı çalan iki şahıs ile başka bir araç içerisinde hırsızlık yapan bir şahıs yapılan operasyon ve teknik takip sonucu yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi

Şahıslar adliyeye çıkarıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir aracı çalan iki şahıs ile başka bir araç içerisinde hırsızlık yapan bir şahıs yapılan operasyon ve teknik takip sonucu yakalandı. Yakalanan 3 şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre ilk olay Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 27 EG 017 plakalı bir aracı çaldığı belirlenen Ö.K isimli şahıs ile ona yardım ettiği saptanan Y.G. isimli şahıs güvenlik kameralarınca tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Ö.K. 27 BK 272 plakalı aracı ile seyir halinde iken tespit edildikten sonra takibe alınarak 'Dur' ihtarında bulunuldu. Takip edildiğini anlayan ve polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan Ö.K kaçmaya başladı. Şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu Kepenek Mahallesi Şeyh Fettullah Cami civarında yakalandı. Ö.K.'ya yardım eden Y.G. isimli şahıs ise Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında yakalandı.

Yakalanan şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi Gümrük Caddesi üzerindeki bir araçtan hırsızlık yapan B.Ç. yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi. B.Ç.'nin Karagöz Cami önündeki araçtan hırsızlık yapma anı ise çevredeki mobese kameralarına yansıdı.

Hırsızlık şüphelileri teknik takip sonucu yakayı ele verdi

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
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